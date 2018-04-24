Синоптики рассказали о новых погодных аномалиях, обрушившихся на Молдову

Если в прошлом году местные власти в это время боролись с последствиями стихии в виде снега, которая грянула, как гром среди ясного неба, то в этом году в этот же период можно уже без опаски гулять в майках и шортах.

По данным Гидрометеорологической службы, на прошлой неделе температура на всей территории Молдовы была в разы выше, чем предполагают нормы для этого периода года. Температура воздуха превысила норму на 6 градусов и достигла отметки +26. Такая тёплая погода в апреле регистрируется раз в 10-15 лет.

Таким образом, температура воздуха способствовала быстрому росту осенних, весенних зерновых и многолетних культур, передаёт realitatea.md. Кроме этого, на плодовых деревьях уже появились листья и почки, а на виноградниках – первые глазки.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни тёплая погода сохранится и может достигнуть даже до +29 градусов (на юге), что также не характерно для конца апреля.