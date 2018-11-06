Синоптики рассказали, когда в Молдове ждать первый снег

Согласно прогнозу погоды на 6-19 ноября, в ближайшие дни на улице станет заметно холоднее, а температура ночью может достигнуть отрицательных отметок.

В первую неделю прогнозируемого периода температура воздуха будет постепенно снижаться как в дневное, так и в ночное время. Температурный максимум будет находиться на отметке от 11 до 16 °C, в то время как минимальные температуры будут сохраняться в пределах 1-6 °C.

В течение второй недели и вплоть до 13 ноября на улице немного потеплеет, а затем снова похолодает. Средняя температура составит 9-13 °C днём и от 0 до 5 °C ночью. В период с 6 по 7 ноября и после 11 ноября ожидаются небольшие осадки.

В ночь на 18 ноября температура упадёт ниже 0 °C, а также ожидается небольшое количество осадков в виде мокрого снега.