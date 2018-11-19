Синоптики рассказали, когда в Молдове закончится снегопад и резко похолодает

Снегопад, начавшийся в Молдове в понедельник, завершится в ночь на вторник, после чего в республике существенно похолодает. Об этом порталу Moldova.org рассказал глава Центра метеорологических прогнозов Геннадие Рошка.

По его словам, подобная погода в этот период времени регистрируется раз в два-три года. В последний раз снег шёл в этих числах ноября в 2011 году, правда, тогда он сразу же таял. В ближайшие часы циклон направится к востоку, а территория нашей страны будет находиться под антициклоном, сказал он.

Рошка отметил, что до 24 ноября температура воздуха будет постепенно падать и составит ночью -10 градусов. Днём будет около 0 градусов.

По словам специалиста, установившаяся а это время средняя температура воздуха на 4 градуса ниже нормы: она составляет от -1 до +2 градусов, тогда как в норме должна была бы быть от +3 до +5.