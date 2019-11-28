Синоптики рассказали, когда в Молдове ожидается снег

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До официального прихода зимы осталось всего несколько дней. Конец осени обещает порадовать жителей комфортной температурой.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в четверг воздух прогреется до +9 и +11 градусов по Цельсию. И даже ночью метеорологи обещают не ниже +5 градусов, пишет telegraph.md.

В пятницу будет ещё теплее – столбики термометров поднимутся до +13 °C. Ожидается облачность, а в северных районах могут выпасть осадки в виде слабого дождя.

В субботу ночью значительно похолодает: до -3 °C на севере и -1 °C в центре страны. В воскресенье, в первый день зимы, максимальная температура не поднимется выше +7 °C. Такая же погода сохранится и в понедельник.

Начиная со вторника метеорологи обещают настоящую зиму с отрицательной дневной температурой. На юге пройдут дожди, а на севере и в центре страны выпадет снег.