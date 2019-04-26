Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху

Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху

В Молдове на Пасху будет хорошая погода, температура воздуха поднимется до +25 градусов. В то же время на севере Молдовы ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, на севере страны в воскресенье будет до +23 градусов, ночью температура будет колебаться от 7 до 10 градусов. В центре страны прогнозируется температура от 21 до 24 градусов, а ночью – от 8 до 11 градусов.

На юге будет теплее всего – днём воздух прогреется до 25 градусов, будет переменная облачность. Ночью термометры покажут максимум 12 градусов, передаёт moldpres.md.

На следующей неделе температура воздуха немного понизится.

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