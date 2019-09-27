Синоптики прогнозируют тёплый конец сентября

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В последние дни сентября погода будет тёплой. Лишь в это воскресенье местами ожидаются дожди, преимущественно на севере и в центре страны.

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в последний день этой недели на севере страны максимальная температура воздуха составит +24 °C. В центре будет на 1 градус теплее, а на юге воздух прогреется до +26 °C. Ночью на севере столбики термометров поднимутся до +13 °C, в центре – до +14 °C, а на юге – до +15 °C.

В последний день сентября на юге страны ожидается тёплая, ясная погода. Температура воздуха составит +29 °C, передаёт moldpres.md. В то же время синоптики прогнозируют, что 1 октября незначительно похолодает.