Синоптики продлили “жёлтый код” в связи с засухой

Синоптики продлили “жёлтый код” в связи с засухой

Государственная гидрометеорологическая служба продлила до 20 марта “желтый код” метеоопасности в связи с гидрологической засухой, который был объявлен в начале марта. 

По данным синоптиков, в связи с отсутствием осадков и из-за высокой температуры воздуха в бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды обратилось к населению и особенно к экономическим агентам с просьбой рачительно использовать водные ресурсы.

В последующие дни по всей стране ожидается 8-15 градусов днем ​​и до -6 градусов ночью. Местами возможны кратковременные осадки.

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