Синоптики продлили жёлтый код в связи с разрушением ледяного покрова

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Государственная гидрометеорологическая служба продлила до 5 февраля жёлтый код в связи с разрушением ледяного покрова.

Так, в период с сегодняшнего дня, 28 января, по 5 февраля на реках и водоемах республики ожидается медленное разрушение ледовых образований и ледяного покрова. Лёд тонкий, хрупкий и пропитан водой, а выход на него представляет опасность, сообщает Гидрометеорологическая служба.

– Особенно обращаем внимание на это родителей несовершеннолетних детей и любителей зимней рыбной ловли, – говорится в предупреждении синоптиков.