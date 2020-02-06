Синоптики продлили “жёлтый код” из-за сильного ветра

0

В Молдове сохраняется холодная погода. Государственная гидрометеорологическая служба продлила “жёлтый код” в связи с усилением ветра. Предупреждение будет действовать 6 и 7 февраля.

Так, в указанный период сохранится усиление северо-западного ветра с порывами до 55-65 км/ч. Гражданам настоятельно рекомендуют не находиться рядом с сухими деревьями или вблизи оборванных проводов, упавших на землю. Также водителей просят внимательнее относиться к выбору места для парковки автомобилей.

Напомним, что из-за сильного ветра, обрушившегося минувшей ночью на столицу, упало много деревьев и веток, были оборваны провода. Как сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан, с вечера муниципальные службы работали над устранением последствий непогоды.