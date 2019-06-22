Синоптики продлили желтый код в связи с жарой

Синоптики продлили желтый код в связи с жарой

По данным Государственной гидрометеорологической службы, жёлтый код, объявленный в связи с жарой, продлевается до понедельника, 24 июня. На большей части территории  страны ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33 градусов. 

Сегодня, 22 июня, максимальная температура воздуха составит +33 градуса на юге и в центре страны, а на севере – +32 градуса, передаёт unimedia.info. Напомним, что вчера метеослужба объявила сразу два жёлтых кода в связи с жарой и ливнями с градом.

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