Синоптики предупреждают: в Молдове объявлен жёлтый код метеоопасности из-за тумана и гололёда

Синоптики предупреждают: в Молдове объявлен жёлтый код метеоопасности из-за тумана и гололёда

В четверг, 24 января, сохранится “жёлтый” уровень опасности из-за гололёда и тумана. По данным метеорологов, гололёд образовался на дорогах большей части страны.

Сегодня ночью и завтра утром ожидается туман, видимость не будет превышать 200 метров. Проезжие части и пешеходные зоны будут покрыты тонким слоем льда, пишет radiochisinau.md.

Такая картина сохранится вплоть до 25 января. Граждан также предупреждают об опасности выхода на лёд: ледовая обстановка на водоёмах страны нестабильна, что может представлять угрозу жизни и здоровью.

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