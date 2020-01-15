Синоптики предупреждают: уровень загрязнения воздуха в Бельцах превышает норму почти в 2,5 раза

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила «жёлтый код» метеоопасности в связи с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха двуокисью азота в муниципии Бельцы.

По данным ГГС, предупреждение будет действовать 15 и 16 января. Согласно информации Агентства окружающей среды, в Бельцах во вторник, 14 января, отмечался повышенный уровень загрязнения воздуха двуокисью азота. Максимально разовые концентрации превышали санитарную норму в 1,2-2,4 раза. Среднесуточная норма была превышена в 2,3 раза.

В последующие сутки в Бельцах сохранится повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, так как метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.