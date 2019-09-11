Синоптики предупреждают: пожарная опасность в Молдове сохраняется

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила “желтый код” в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, который продлится с 12 до 18 сентября.

По данным синоптиков, в связи с отсутствием дождей и жаркой погодой во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. В связи с этим соответствующие службы призывают население избегать использования открытого огня вблизи жилых домов, хозяйственных пристроек и складов с кормами на участках, покрытых сухой растительностью, в частности, если они расположены вблизи лесов, насаждений или объектов с высоким риском пожара.

В то же время рекомендуется ограничить выполнение работ, создающих благоприятные условия для возникновения пожара путем выделения легко испаряющихся веществ или чрезмерного нагрева.