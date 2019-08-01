Синоптики предупреждают о “жёлтом коде” пожарной опасности

Синоптики предупреждают о “жёлтом коде” пожарной опасности

Государственная гидрометеорологическая служба объявила “жёлтый код” в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Предупреждение будет действовать до 3 августа включительно.

В указанный период во многих регионах страны существует опасность пожара (пятый класс) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий, пишет unica.md.

В данной связи гражданам рекомендуют:

  • избегать открытого огня в непосредственной близости от жилищ, пристроек, на территориях, покрытых сухой растительностью, особенно рядом с лесами;
  • избегать работ, создающих благоприятные условия для возникновения пожаров.

Пожарные обратились к гражданам с просьбой не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, а в случае возгораний, даже незначительных, обращаться в службу 112.

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