Синоптики предупреждают о “жёлтом коде” пожарной опасности

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила “жёлтый код” в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Предупреждение будет действовать до 3 августа включительно.

В указанный период во многих регионах страны существует опасность пожара (пятый класс) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий, пишет unica.md.

В данной связи гражданам рекомендуют:

избегать открытого огня в непосредственной близости от жилищ, пристроек, на территориях, покрытых сухой растительностью, особенно рядом с лесами;

избегать работ, создающих благоприятные условия для возникновения пожаров.

Пожарные обратились к гражданам с просьбой не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, а в случае возгораний, даже незначительных, обращаться в службу 112.