Синоптики подвели итоги: температура выше нормы, а дожди значительно пополнили запасы влаги в почве

Средняя температура воздуха, зарегистрированная в течение предыдущей недели на территории Республики Молдова, составила + 2…+5 градусов Цельсия, что на 2-4 градуса выше нормы.

По словам специалистов Государственной гидрометеорологической службы, максимальная температура воздуха была зарегистрирована в Чадыр-Лунге – +14 градусов Цельсия, а минимальная температура – в Бричанах: там столбики термометров опустились до -0,4 °C, сообщает realitatea.md.

В то же время на прошлой неделе в Молдове выпали обильные осадки, которые значительно пополнили запасы продуктивной влаги в почве. Сумма осадков составила 35-70 мм.

В северных районах страны можно было местами наблюдать снежный покров. Его высота составила 1-3 см.