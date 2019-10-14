Синоптики объявили “жёлтый код” в связи с гидрологической засухой

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Гидрометеорологический центр предупреждает население о риске засухи. Уровень воды в реках и озёрах страны существенно упал. Власти призывают экономических агентов и население рационально потреблять водные ресурсы.

– Октябрь характеризуется прохождением рек Республики Молдова через осеннюю межень, которая обусловлена количеством осадков в Карпатах и на территории страны. Осенняя межень длится от весенних половодий до осенних паводков, а при их отсутствии – до начала зимнего сезона, что проявляется в появлении ледяных образований, – поясняют специалисты Гидрометеорологической службы.

В октябре риск паводков сохраняется, но по сравнению с сентябрем их вероятность уменьшается, передаёт tv8.md. Первые ледяные образования на воде могут появиться в конце октября только в реках севера страны, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.