Синоптики объявили “желтый код” в связи с чрезвычайной пожарной опасностью

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила «желтый код» в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, который продлится до 4 августа.

По данным синоптиков, в этот период на всей территории страны сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. В связи с этим спасатели и лесники предупреждают, что возможно возгорание сельскохозяйственных угодий, складов с кормами, зон лесной растительности, домов и хозяйственных пристроек, передаёт moldpres.md.

Соответствующие службы призывают население избегать использования открытого огня вблизи жилых домов, хозяйственных пристроек и складов с кормами на участках, покрытых сухой растительностью, в частности, если они расположены вблизи лесов, насаждений или объектов с высоким риском пожара. В то же время рекомендуется ограничить выполнение работ, создающих благоприятные условия для возникновения пожара путем выделения легко испаряющихся веществ или чрезмерного нагрева.

Кроме того, согласно ГГС, до 6 августа действует «желтый код» в связи гидрологической засухой. Гидрологи отмечают засуху в реках и озерах Республики Молдова из-за отсутствия осадков и высоких температур. Экономических агентов и население призывают рационально потреблять водные ресурсы.