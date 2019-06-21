Синоптики объявили сразу два жёлтых кода: на Молдову надвигается сильная жара и град

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила на сегодня сразу два желтых кода в связи с жаркой погодой и грозами и ливнями, местами с градом.

Первое предупреждение в связи с жаркой погодой и неустойчивым характером погоды продлится с сегодняшнего дня, 21 июня, до воскресенья, 23 июня. По данным синоптиков, в этот промежуток времени на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33°C.

Кроме этого, сегодня, 21 июня, в период с 13.00 до 23.00, на большей части территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 л/м2) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 м/с.