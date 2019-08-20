Синоптики объявили новый «жёлтый код» в связи с засухой

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В связи с отсутствием осадков и высокой температурой воздуха повышается риск высыхания рек и озёр в стране.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый «жёлтый код» из-за гидрологической засухи на всей территории республики. Предупреждение вступает в силу сегодня, 20 августа, и будет действовать до 28 августа, передаёт publika.md.

В этих условиях Гидрометеослужба просит экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы. В то же время, ГИЧС призывает население соблюдать правила пожарной безопасности, не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, а в случае возгораний обращаться в службу 112.

Стоит отметить, что до 26 августа на территории страны действует «жёлтый код» в связи с жарой. Температура воздуха в обеденные часы достигнет 35 градусов.