Синоптики объявили новый “жёлтый код” в связи с заморозками

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В ночь на 24 апреля в Республике Молдова вновь ожидаются заморозки. Температура опуститься до -3 градусов.

В связи с этим Государственная гидрометеорологическая служба объявила «жёлтый код». Предупреждение действует на всей территории страны.

– Ночью 24 апреля на поверхности почвы местами ожидаются заморозки -1…-3°С, – отмечается в прогнозе.

В то же время в дневное время суток ожидается тёплая и солнечная погода. В центральных районах страны воздух прогреется до +19 градусов.