Синоптики объявили новый “жёлтый код” в связи с заморозками

Синоптики объявили новый “жёлтый код” в связи с заморозками

В ночь на 24 апреля в Республике Молдова вновь ожидаются заморозки. Температура опуститься до -3 градусов.

В связи с этим Государственная гидрометеорологическая служба объявила «жёлтый код». Предупреждение действует на всей территории страны.

– Ночью 24 апреля на поверхности почвы местами ожидаются заморозки -1…-3°С, – отмечается в прогнозе.

В то же время в дневное время суток ожидается тёплая и солнечная погода. В центральных районах страны воздух прогреется до +19 градусов.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md