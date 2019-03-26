Синоптики объявили на завтра “жёлтый код” в связи с сильным ветром

Синоптики объявили на завтра “жёлтый код” в связи с сильным ветром

После периода по-настоящему весенних температур погода снова собирается радикально поменяться. На смену солнечным дням придут минусовые ночные температуры, мокрый снег и сильный ветер.

В связи с этим метеорологи снова объявили “жёлтый” уровень погодной опасности на среду. На всей территории страны ожидаются сильные порывы ветра, пишет cotidianul.md.

Так, порывы могут достигать 15-18 м/с. Ветер будет дуть с северо-запада. Низкие температуры, преимущественно в ночное время, сохранятся до конца недели.

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