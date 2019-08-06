Синоптики обещают жаркую погоду до начала следующей недели

Синоптики обещают жаркую погоду до начала следующей недели

Государственная гидрометеорологическая служба объявила на 7-12 августа “жёлтый код” метеоопасности в связи с жаркой погодой. По прогнозам синоптиков, до начала следующей недели на всей территории страны максимальная температура воздуха достигнет +35 °C.

Кроме того, до 15 августа действует “жёлтый код” гидрологической засухи из-за отсутствия осадков и высоких температур, пишет moldpres.md. В данном контексте население предупреждают о соблюдении противопожарной безопасности.

В свою очередь, врачи предупреждают пациентов с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин и детей избегать пребывания на солнце в жаркие часы. Гражданам советуют надевать лёгкую одежду светлых оттенков, обязательно носить головные уборы, пить достаточно воды и соблюдать соответствующий пищевой режим.

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