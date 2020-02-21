Синоптики обещают тёплые и солнечные выходные

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Синоптики прогнозируют на грядущие выходные тёплую, солнечную погоду без осадков.

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в субботу днём, 22 февраля, на всей территории республики ожидается до 10 градусов тепла. Ночью в центральных и северных районах столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза, а на юге, пишет moldpres.md, сохранится плюсовая температура.

Ещё теплее будет днём в воскресенье: до +13 градусов. Ночью температура воздуха составит от -2 до +3 градусов.