Синоптики обещают, что погода поздравит молдаван с Днём вина Бабьим летом

В ближайшие выходные в Молдове значительно потеплеет. Жителей страны, наконец, порадует своим приходом октябрьское Бабье лето.

Так, в ближайшие дни температура воздуха в среднем по всей стране поднимется до +23 градусов днём. Ночью столбики термометров покажут +6…+11 градусов, тогда как несколько дней назад в ночное время суток регистрировались заморозки.

Солнечная и ясная погода будет наблюдаться на всей территории страны. Так, в субботу, 6 октября, на севере столбики термометров покажут +21 градусов, а ночью – +7 градусов. На юге днём ожидается + 23, а ночью – +9 градусов.

Кишинёвцев День вина тоже встретит тёплой погодой. Так, 6 октября температура воздуха в столице составит до +22 градусов. А ночью столбики термометров не опустятся ниже +5 градусов.

Напомним, что 6 и 7 октября в центре столицы пройдёт празднование Национального Дня вина. На ПВНС будут организованы концерты, дегустации вин, мастер-классы и другие развлечения.