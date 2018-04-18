Синоптики Молдовы объявили желтый код по всей стране

Предупреждение выпущено в связи с сильным ветром, который обрушится на страну завтра, 19 апреля.
Так, днем 19.04 ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/c.
Гидрометеослужба страны предупреждает о рисках в связи с сильным ветром, а также выступает с рядом рекомендаций.
Риски:
– возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций;
– возможен облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев;
– возможен частичный снос крыш зданий.
Рекомендуется:
– не проходить вблизи деревьев;
– обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;
– избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;
– избегать использования открытого огня.
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