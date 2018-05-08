Синоптики: аномальная погода угрожает молдавскому урожаю

На прошлой неделе в Молдове была зарегистрирована необычайно высокая температура, нехарактерная для начала мая. Так, в южных районах температура воздуха поднялась до +33 градусов.

По данным Гидрометеорологической службы, средняя температура на прошлой неделе составила +20..+22 градусов. Это на 6-8 градусов выше нормы, что регистрируется один раз в 20-30 лет. При этом осадки в течение недели так и не выпали, а изолированное их выделение не превысило 1-4 мм, что составляет 10-35% от нормы.

По данным метеорологов, аномально высокая температура и отсутствие осадков способствовало интенсивному испарению влаги с поверхности почвы, что в свою очередь значительно усугубило условия выращивания сельскохозяйственных культур, передаёт realitatea.md.

Так, например, на прошлой неделе был зафиксирован несвоевременный восход озимых культур, а в весенних посевах ячменя началось кущение. У подсолнуха образовалась уже вторая пара листьев, а на кукурузе – третья и пятая.

Что касается фруктовых деревьев, то на вишне, абрикосе, персике и сливе уже началось формирование фруктов, а у яблока и груши закончился период цветения. На полях Молдовы уже завершили посев кукурузы и подсолнечника. Средняя температура почвы на глубине 10 см составила +18..+24 градуса.