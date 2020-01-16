Синоптики: 2019 год стал самым тёплым за 125 лет метеонаблюдений в Молдове

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Глобальное потепление — не шутка. Прошлогодняя среднегодовая температура воздуха в Молдове стала самой высокой за весь период наблюдения. По данным Государственной метеослужбы, она составила 11,6 градуса — это на три градуса выше нормы.

В столице также зарегистрировали наиболее высокий средний показатель за 125 лет – 12,2 градуса. Резкий скачок произошёл после 2018 года, до этого среднегодовые температуры варьировали в пределах нескольких десятых, передаёт publika.md.

По прогнозам синоптиков, тепло в Молдове продержится по крайней мере до конца января. Снега не предвидится, столбики термометров местами поднимутся вплоть до восьми градусов.