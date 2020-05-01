ДТП в Первомайске: микроавтобус налетел на мопед

0

Водитель грузового микроавтобуса Volkswagen зацепил мопед. Авария произошла сегодня в Первомайске.

Женщина на мопеде начала поворачивать налево, пишет пресс-служба МВД ПМР. Сзади её стал обгонять микроавтобус. Водитель не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение.

Пострадала водитель двухколёсного транспорта. Её доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.