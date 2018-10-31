Силы нет – ума бы надо!

О том, как власти нашли альтернативу местным рабочим рукам

23 октября по инициативе премьер-министра Павла Филипа на заседании правительства обсуждались вопросы, предусматривающие упрощение процедуры получения виз гражданами 60 стран и порядка выдачи вида на жительство иностранцам, желающим работать в Молдове или вести у нас свой бизнес. Власти намерены внести соответствующие изменения в действующее законодательство.

Живой импорт

Сегодня, чтобы получить визу в Молдову, иностранные граждане должны предъявить билеты в оба конца, медстраховку, забронировать места в гостинице и доказать наличие у них достаточного количества финансовых средств для пребывания в стране. После нововведений в законодательство для тех, кто собирается к нам с деловым визитом или как турист, достаточно будет подать заявление на выдачу визы и иметь на руках действительный загранпаспорт.

Желающим работать и вести бизнес легче будет получить вид на жительство в РМ. Власти намерены сократить для них число подаваемых документов с десяти до шести, сроки рассмотрения их для трудовых мигрантов обещают уменьшить с 25 до 15 дней, а оформляться вид на жительство будет неделю, а не месяц, как раньше.

Проще станет и процедура трудоустройства сезонных рабочих из-за рубежа и иностранных граждан, задействованных в инвестиционных проектах. Для них власти обещают увеличить срок действия вида на жительство с одного до двух-трёх лет. Больший спрос будет и с работодателей за приглашённых на работу в РМ.

Страх и слёзы

Директор АО Ionel Тамара Лукьян считает, что решение правительства об импорте зарубежных рабочих и специалистов для поддержки местных экономических агентов очень своевременное.

– Я первая подниму руку за импорт рабочей силы, потому что руководимому мной предприятию сегодня не хватает около 70 швей, – сказала в комментарии «АиФ в Молдове» Т. В. Лукьян. – Дефицит рабочей силы на рынке труда Молдовы – это злободневный вопрос. У нас есть возможности, вакансии, а рабочих рук нет. Мы поставлены в такую ситуацию, потому что граждане нашей страны, получающие среднеспециальное или среднепрофессиональное образование, изначально настроены уехать работать за границу, где можно неплохо зарабатывать.

По словам администратора предприятия по пошиву мужской и женской одежды, к ним ежемесячно устраиваются на работу 1-3 человека. Вместе с тем люди и уходят с фабрики: одни на пенсию, другие увольняются по болезни, третьи уезжают в другие страны, молодые женщины оформляют отпуск по уходу за ребёнком, но по его окончании назад не возвращаются. Наши граждане не стоят в очереди за вакантным местом на предприятие, хотя, как считает Тамара Лукьян, они предлагают неплохие условия труда.

– Мы обеспечиваем работников полным социальным пакетом, – отмечает глава АО Ionel. – У нас есть общежитие, в котором нуждающиеся в жилье могут получить комнату, располагаем столовой, выдаём работникам талоны на питание, покрываем транспортные расходы. Да, хочется, чтобы оплата труда рабочих была хотя бы на уровне средней зарплаты по экономике. Над этим нужно ещё поработать.

Собеседница «АиФ в Молдове» говорит, что общается со многими руководителями предприятий и знает, что проблема кадров есть у многих. Они испытывают страх перед будущим и не знают, смогут ли остаться на плаву при такой ситуации ещё в 2019 году, если ничего не изменится.

Plecaţi, băieţi, de acasă!

В свою очередь эксперт и юрист Геннадий Вакуловски объясняет, почему наши граждане не хотят работать на родине, несмотря на то что вакантные места на бирже труда у нас есть. По мнению собеседника «АиФ в Молдове», этот нонсенс объясняется просто: во-первых, предлагаемые вакансии непривлекательны из-за небольших зарплат; во-вторых, отсутствует какая-либо перспектива – нет ни финансовой, ни карьерной мотивации. Сегодня найти специалиста, особенно в производстве, очень сложно. Люди, имеющие определённую квалификацию, уже покинули Молдову. Они работают за границей и присылают домой деньги, если есть кому.

– Вся эта ситуация создаёт огромный прессинг на власть, и она вынуждена что-то делать, однако не в состоянии проводить последовательные реформы – говорит Г. Вакуловски. – Технически можно написать какую-то реформу, но чтобы принимать серьёзные меры, которые способствовали бы возвращению хотя бы части людей, работающих сегодня за границей, нужно идти на радикальные шаги, а действующая власть не готова к большим переменам. Она косметически поддерживает нашу систему, экономику. Сейчас вот решили прибегнуть к импорту рабочей силы под нажимом больших компаний.

По словам юриста, если наш трудовой рынок откроется для иностранных граждан, в перспективе это может для страны обернуться серьёзными последствиями.

– К нам хлынет поток людей, которые ищут возможность работать и зарабатывать немного больше, чем у себя на родине, – говорит Геннадий Вакуловски. – Приехавшие, хотим мы того или нет, будут создавать семьи, рожать детей. Власть не хочет решать проблему правильно. Она прибегает с лёгким сиюминутным решениям, а в перспективе это может обернуться для нас серьёзными социальными и демографическими последствиями. Сильно поменяются перспективы нашей страны. Если приток иностранной рабочей силы примет массовый характер, это будет стимулом для наших мигрантов вообще не возвращаться домой.

Многие эксперты сомнительно относятся к решению властей. Они сожалеют, что вопрос удержания собственной рабочей силы в стране не является для государства национальным приоритетом. Аналитики убеждены, что успех в решении этой проблемы гарантирован, если власть будет рассматривать картину в целом, понимать, что происходит, откуда берутся проблемы, как определённые решения скажутся на будущем страны.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Страна-прачечная

Виктор Чобану, эксперт в вопросах экономики и политики: Это циничный менеджерский подход, когда государство рассматривается в виде какого-то частного предприятия, с которого можно любого уволить. Вот власти и увольняют собственное население и берут более дешёвую иностранную рабочую силу. Говорят, в Молдове нет никакой экономической модели. У нас есть простая модель – прачечной называется. В ней не нужны ни население, ни экономика, ни сельское хозяйство, ни индустрия. Это лишние элементы. Нужны гостиницы, сервис, обслуживание, подконтрольные суды. В этом власти преуспевают. И когда говорят об эффективном менеджменте нынешних управленцев, наверное, это и имеют в виду. Однако это ничего общего с интересами страны или граждан не имеет.

ЛАЗЕЙКА ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Мнение Шаповалова

– Открытие границ для иностранцев опасно для самой бедной страны Европы потерей своей государственности. Правящая власть прекрасно понимает последствия такого решения, но вся беда в том, что сегодня в руководстве страны находятся циничные «решалы», полностью зависимые в своих действиях от европейских и американских спонсоров – хозяев. Треть годового бюджета Молдовы – это кредиты и гранты международных финансовых структур, подконтрольных ЕС и США. И эти миллиарды долларов в течение последних девяти лет они и «пилят» с большой пользой для себя.

Европу в последние пять лет заполонили миллионы беженцев из Северной Африки и Азии. ЕС стремится перенаправить этот поток, в основном мусульманской принадлежности, в бывшие постсоветские страны и в страны Восточной Европы. А оттуда получить дармовую рабочую силу с хорошим образованием, знанием основных европейских языков и совместимую по менталитету.

Вот поэтому ЕС и планирует перенести всю нагрузку по приёму и обустройству громадной массы мусульманских беженцев на страны так называемых партнёров. Во-первых, это не страны Евросоюза, а во-вторых, это нормальное для западных политиков решение – переложить свои проблемы на более зависимых «партнёров». А вот как дальше будет развиваться ситуация их совсем интересовать не будет.

Сегодня государственные органы управления РМ находятся под бдительным оком американских, европейских и румынских «контролёров за ходом европейской интеграции», которые фактически управляют «суверенной и независимой» Молдовой. Поэтому открытие нашей страной границ для иностранцев будет последней каплей в разрушении её экономики, гражданского мира и государства в целом.

Борис Шаповалов, доктор философии, историк

Любовь Чегаровская