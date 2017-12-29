Сильвия Раду отправилась в отпуск? Врио примара: “А зачем я вам нужна в примэрии?”

Судя по всему, поработав месяц в должности врио примара Кишинева, Сильвия Раду невероятно устала и решила отправиться отдыхать, несмотря на то, что ее подчиненные все еще работают.

Об этом со ссылкой на собственные, заслуживающие доверия источники сообщает портал tv8.md. Согласно их сведениям, Сильвия Раду ушла в отпуск.

В телефонном разговоре с репортером врио примара в ответ поинтересовалась, для чего она нужна в примэрии, и предложила пообщаться со своим пресс-секретарем. Отвечать на вопрос, находится ли она в отпуске, Раду отказалась.

И пресс-секретарь примэрии Вадим Бранзанюк не смог прояснить ситуацию, заявив, что не подтверждает, но и не отрицает, что Сильвия Раду находится в отпуске.

Тем временем в преддверии новогодних праздников столица задыхается в пробках при плохо регулируемом движении, и остается неизвестным, чем занимаются сотрудники полиции, прежде всего патрульной, число которых, согласно официальному сообщению, было увеличено вдвое.