Сильвия Раду не видит проблем в том, что авторизации на киоски выдаются родственникам работников претур

Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте примэрии Кишинева результаты служебной проверки в отношении претора сектора Центр Павла Русу.

Проверка была инициирована на основании публикации Ziarul de Gardă о предполагаемом конфликте интересов чиновника в вопросе выдачи авторизаций на установку торговых ларьков в столице.

Согласно пресс-релизу столичной примэрии, проверка выявила, что SRL „Carilia” подала запрос на получение авторизации на установку 18 ларьков непосредственно генпримару Дорину Киртоакэ, который выдал такое разрешение в порядке исключения. При этом подчеркивается, что в претуру сектора Центр, главой которой является Павел Русу, такого обращения не поступало, и, следовательно, чиновник не мог повлиять на принятие решения по данному вопросу.

В то же время, Русу подтвердил, что на момент получения авторизации на установку киосков фирмой SRL „Carilia” владели близкие его семье люди. Однако это, по мнению руководства примэрии и в частности врио примара Сильвии Раду, не является основанием для санкционирования претора.

Единственное, по мнению Раду, в чем можно обвинить лоббирующего родственников чиновника – это “моральная безответственность”, за которую, однако, он не понесет реального наказания.