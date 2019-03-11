Сильный ветер сорвал крышу школы в Теленештах (ВИДЕО)

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Разрушительный ветер бушует сегодня по всей Молдове и устроил настоящий погром, в том числе и в Теленештах. Там сегодня ветер снёс крышу школы. Очевидец снял происходящее на камеру и опубликовал в социальной сети.

Ветер сегодня сорвал уже большое количество электропроводов по всей Молдове. Представители Red Union Fenosa сообщили, что провода были повреждены в результате падения сломанных веток и различных предметов, которые сносит ветром, пишет moldova9.com.

Больше всего из-за непогоды сегодня пострадали Оргеевский, Теленештский и Криулянский районы, где были зарегистрированы многочисленные повреждения и обрывы электросетей, в результате чего большое количество потребителей осталось без электроэнергии. Чтобы устранить повреждения были мобилизованы 77 аварийных бригад.

Пожарные призывают жителей страны быть бдительными и не сжигать растительность и мусор в данных погодных условиях. В чрезвычайных ситуациях необходимо звонить в Службу 112.