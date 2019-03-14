Сильный ветер “разгромил” детский сад в Бричанах: остались одни щепки (ФОТО)

Сильный ветер “разгромил” детский сад в Бричанах: остались одни щепки (ФОТО)

Здание детского сада в селе Котюжаны Бричанского района осталось без крыши в результате сильного ветра, который прошёлся по всей Молдове в понедельник.

Шквалистый ветер снёс боле 150 квадратных метров крыши здания дошкольного учреждения, а окна и двери были разбиты и повреждены. На данный момент детский сад закрыт. Дети смогут посещать его только после окончания ремонтных работ, пишет tvn.md.

Примечательно, что здание дошкольного учреждения в селе Котюжаны было отремонтировано всего несколько лет назад, но сейчас не прошло проверку погодой.

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