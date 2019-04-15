Сильный ветер повалил огромное дерево на Чеканах (ФОТО, ВИДЕО)

Сильный ветер повалил огромное дерево на Чеканах (ФОТО, ВИДЕО)

Столичная улица Тэбэкэрия Веке оказалась заблокированной после того, как дерево рухнуло из-за ветра. Огромный ствол упал на дорогу и задел провода, из-за чего несколько зданий на этом участке остались без света.

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели. Они распилили дерево и освободили проезжую часть для машин, пишет tv8.md.

Напоминаем, что синоптики объявили по всей стране “жёлтый” код метеоопасности в связи с усилением ветра. Сегодня, 15 апреля, ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/c. Предупреждение будет действовать на протяжении всего дня.

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