Сильный пожар в Слободзейском районе уничтожил более 20 га пшеницы

Сильный пожар в Слободзейском районе уничтожил более 20 га пшеницы

Сообщение о возгорании на пшеничном поле в Первомайске поступило днём 25 июня. Сельскохозяйственные угодья загорелись в тот момент, когда водитель наполнил отсек комбайна и выехал для разгрузки.

Как пишет mvdpmr.org, в тушении принимали участие пожарные расчёты из Слободзеи и Днестровска. Из-за сильного ветра справиться с огненной стихией удалось не сразу. В результате ЧП выгорело 22 га пшеницы.

По предварительной версии, возгорание могло начаться из-за внезапно возникшей технической поломки зерноуборочной техники. При осмотре комбайна был обнаружен повреждённый подшипник. Вероятно, из-за горячей детали загорелась солома.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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