Сильный пожар в Приднестровье: спасатели тушили огонь около трёх часов (ФОТО)

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Во дворе частного дома в селе Коротное Слободзейского района загорелась камышовая крыша хозпостройки. Воспламенение заметили сотрудники ДПС, патрулировавшие населённый пункт.

Милиционеры вызвали пожарных. Хозяйка жилья, 44-летняя сельчанка, в этот момент находилась дома и не подозревала об опасности, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

На место происшествия были направлены 2 пожарных расчёта. На ликвидацию пламени на площади 40 квадратных метров у огнеборцев ушло около трёх часов. Спасатели не допустили распространения огня на расположенные поблизости строения.

Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются. Проводится разбирательство.