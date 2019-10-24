Сильный пожар навредил жилищу пенсионерки из Слободзеи

Сильный пожар навредил жилищу пенсионерки из Слободзеи

22 октября в доме 72-летней пенсионерки вспыхнул пожар. ЧП произошло в селе Суклея Слободзейского района. Пожарных вызвали соседи, когда услышали, что на помощь зовёт престарелая женщина.

Тушение проводили два дежурных расчёта. Специалистам понадобилось полчаса, чтобы сбить пламя, и ещё час на полную ликвидацию возгорания, пишет mvdpmr.org.

Огнём были повреждены жилая комната, коридор, кухня, а также кровля общей площадью 40 кв. м. На данный момент выясняется причина воспламенения, а также устанавливается материальный ущерб.

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