Сильное землетрясение произошло рядом с Молдовой

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Землетрясение случилось в Румынии, в сейсмической зоне Фэгэраш-Кымпулунг, уезд Дымбовица. Его магнитуда составила 4,2 по шкале Рихтера.

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня, в 13.51, на глубине 60 километров. Землетрясение произошло вблизи городов: Брашов (48 км), Плоешти (57 км), Питешть (60 км), Бухарест (105 км), Сибиу (116 км), Русе (160 км), Крайова (163 км), Бакэу (188 км), Браила (202 км), Галац (208 км), передаёт publika.md.

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