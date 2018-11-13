Сильное ДТП у Будешть: один пострадавший в больнице (ФОТО, ВИДЕО)

Сильное ДТП у Будешть: один пострадавший в больнице (ФОТО, ВИДЕО)

Два автомобиля столкнулись вчера вечером в районе Будешть. Из-за сильного удара один из водителей был доставлен в больницу. Второй водитель отделался испугом.

Водитель Renault заявил, что ехал по правилам и направлялся из Кишинева в Вадул-луй-Водэ, как вдруг перед ним остановился Opel. Мужчина не смог затормозить и избежать ДТП.

В автомобиле Opel находились водитель со своей женой. Они получили легкие травмы, пишет protv.md.

На место происшествия прибыла полиция. Обстоятельства инцидента выясняются.

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