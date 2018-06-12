Сильнейший пожар произошел этой ночью в Кишиневе (ФОТО, ВИДЕО)

Сильнейший пожар произошел этой ночью в Кишиневе (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент случился на столичной улице Ион Крянгэ, 6/1 в 02.27. 

На место происшествия выехали восемь пожарных расчетов, в том числе, машина с лестницей. Пожарные установили, что огнем полностью объята крыша расположенного по этому адресу ресторана, и что он может распространиться на расположенный поблизости двухэтажный дом. В данной связи спасатели эвакуировали жильцов дома и вынесли газовый баллон, который мог взорваться.

Возгорание было локализовано в 03.43, а полностью огонь потушили лишь утром – в 06.25. В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства выясняются.

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