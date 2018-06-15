Сильнейшие дожди с градом нанесли колоссальный ущерб нескольким селам страны

Согласно оперативным данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД, дожди с градом, прошедшие на севере страны с 12 по 14 июня, не обошлись без последствий.

Так, пострадали сады в селе Хлиная и Гординештий Ной Единецкого района. Также в городе Дондюшаны было сорвано более 90 шиферных листов с крыши жилого дома. Территориальным комиссиям по чрезвычайным ситуациям предстоит оценить причиненный ущерб.

Отметим, что, согласно данным Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, на севере страны в ближайшие 24 часа будет сохраняться нестабильная погода.