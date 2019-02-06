Сила счастья

0

Они приняли вызов судьбы и добились успеха

Психологи говорят, что ощущение счастья не зависит от материального благополучия, должности или семейного статуса. Оно зависит от того, доволен ли человек собой и своей жизнью. Сколько людей сегодня купаются в роскоши, но их ничего не радует, они ничего не хотят, ни о чём не мечтают…

А между тем рядом живут люди, которые испытывают огромный кайф от жизни, хотя ежедневно им приходится преодолевать боль и невероятные бытовые трудности. Но они ценят жизнь просто за то, что она есть. Наш рассказ об этих не очень известных, но мужественных и сильных духом людях…

Мотивация на успех

Харизматичную очаровательную Марианну Тиху, которую судьба одарила всем, о чём мечтает каждая женщина, – любовью, заботливым мужем, милыми детками, знает вся Чадыр-Лунга. Но прежде чем наша героиня стала тем, кем она сегодня является, на её долю выпало немало испытаний.

Марианна родилась без ног. Когда она в семимесячном возрасте появилась на свет, родителям предложили отказаться от крошки, но отец с матерью, к удивлению сельских врачей, категорически отвергли подобное предложение. О своём детстве Марианна вспоминает без тени обиды. Мальчики и девочки, жившие по соседству, не обращали внимания на её увечье. У неё всегда были друзья, с которыми она играла во все игры. Только там, где сверстники бегали и прыгали, она ползала. Росла активной, непоседливой девочкой с крепким характером.

Её жизнь перевернуло знакомство с ассоциацией «Мотивация», где она прошла немало тренингов и семинаров. Учёба открыла девушке новый мир, убедила, что физические ограничения – не повод отказываться от заветных желаний. А желаний у Марианны было немерено, но одно оставалось неизменным: иметь счастливую семью. Мечты мечтами, но девчонка не сидела сложа руки. Занялась танцами и бегом на колясках. Участвовала в международных соревнованиях и дважды завоёвывала золотые медали.

Потом поступила на заочное отделение экономического факультета Комратского госуниверситета. Чтобы перевестись на стационар, дошла до министра образования, но своего добилась. Однако после окончания вуза устроиться по специальности не смогла. Окончила курсы макияжа и стала практиковать бьюти-услуги на дому… А следом – и личная жизнь устроилась.

Со своим будущим супругом Петром Андрушой Марианна познакомилась необычно. Молодой человек установил в своей квартире стационарный телефон. Чтобы проверить аппарат, набрал первый попавшийся номер. Трубку взяла Марианна… Молодые люди встречались восемь лет. Как друзья не отговаривали Петра, но он сделал своей избраннице предложение.

Пять лет назад у супругов родился первенец Дима. Кстати, имея годовалого сынишку, Марианна стала победительницей республиканского конкурса красоты для девушек с ограниченными возможностями… А год назад у пары родилась дочь Сабина… Эта история доказывает: если у человека есть настоящая мечта, барьеров не существует.

Физические ограничения – не препятствие к мечте.

За путеводной звездой

Руководитель кишинёвской литературно-графической студии LitGraf.Studio Елена Хороших рассказала «АиФ в Молдове» о своей подруге, чья история её мотивирует в трудных жизненных ситуациях.

Дружат Елена и Наталия более двух десятилетий – со времени, когда была жива бабушка Наташи – Мария Григорьевна Буга, путеводная звезда её судьбы. Наташа родилась здоровым красивым ребёнком, но прививка от полиомиелита дала осложнения, и малышка заболела. Мать, узнав о неутешительном диагнозе, решила сдать дочь в дом малютки, но бабушка, не желая внучке ещё более тяжёлой доли, оформила документы об опеке над ней. Мама же уехала за океан, вышла замуж, родила ещё детей и забыла об оставленной в Кишинёве больной дочери навсегда. Бабушка стала для Наташи, прикованной к коляске, настоящей волшебницей-феей, которая своими усилиями, верой и любовью укрепляла в девочке волю к жизни.

После окончания школы Наташа решила пойти по стопам деда, в своё время известного юриста Владислава Буги, 20 лет проработавшего в правительстве республики. Но приёмная комиссия отказалась принять у неё документы для поступления на стационарное отделение юридического факультета. Дескать, студентка с ограниченными возможностями не сможет перемещаться по этажам и аудиториям учебного заведения, не оборудованного пандусами.

И тогда бабушка сказала: «Если проблема только в этом, то мы её решим». И стала носить внучку на занятия на руках. Наташа окончила университет с красным дипломом, получив два образования – юридическое и филологическое. Владение семью языками и опыт работы в Ассоциации студентов-инвалидов Молдовы «Гаудеамус», которую она основала во время учёбы, помогли выпускнице получить престижную работу. Наталию Буга взяли первым секретарём посольства Молдовы при Совете Европы в Страсбурге. Когда закончилась каденция, она возглавила юридический департамент в международной организации ICMPD (International Center for Migration Policy Development).

А самое главное, Бог услышал молитвы Наташиной бабушки, которая всегда тревожилась о том, чтобы было кому позаботиться о её любимице после неё. И произошло чудо. Сила любви Марии Григорьевны каким-то загадочным образом передалась человеку, который стал надёжным защитником её внучки. Учёный-физик из Голландии Альберт-Ян Брауэр три года ухаживал за Наталией, прежде чем девушка согласилась выйти за него замуж. Супруги Брауэр живут в Вене, где наша землячка продолжает заниматься общественной деятельностью.

К олимпийским вершинам

Кишинёвец Илие Штефырца с детства не может ходить. Но ограниченные возможности не помешали парню стать самым успешным в Молдове марафонцем в инвалидной коляске.

– У меня простые родители: папа – водитель, мама – швея, но они оказались очень мудрыми перед лицом испытания, выпавшего на их долю, – рассказывает спортсмен. – Они всегда меня поддерживали, при этом не давали поблажек на мои «особенности». Всеми своими действиями с малых лет они убеждали меня в том, что я – обычный ребёнок. Разница, говорили они, состоит в том, что там, где твоим сверстникам нужно делать одно усилие, тебе придётся трудиться вдвое больше.

В 11 лет Илие занялся спортом, а когда понял, что ему это нравится, стал подыскивать подходящую ему секцию. Попробовал свои силы в большом теннисе, баскетболе, в тяжёлой атлетике. А последние четыре года специализируется на марафонских дистанциях на хэйдбайке (спортивной коляске с ручным приводом). Первая гонка состоялась на кишинёвском марафоне в 2015 году. Дистанцию в 42 километра спортсмен преодолел за 3 часа 45 минут. До сих пор это лучший результат в молдавской гонке на длинные дистанции. После этого спортсмен завоевал на различных соревнованиях немало наград. В 2018 году Илие Штефырца стал лидером марафона в Гамбурге.

Его цель – привезти медаль с Паралимпийских игр. Ради будущей победы он занимается, не щадя себя: утром – тренировка по плаванию, после обеда – спортзал, а летом добавляется ещё и велосипед.

КОММЕНТАРИЙ

В плену барьеров

Галина Климова, исполнительный директор Ассоциации альянса организаций по поддержке граждан с ограниченными возможностями РМ: В 2010 году Молдова ратифицировала Конвенцию ООН по правам лиц с ограниченными возможностями. За восемь лет произошли изменения в законодательстве, в структурах, в развитии социальных услуг. В 2013 году в стране появились персональные ассистенты, которые помогают взрослым и детям с тяжёлыми формами инвалидности интегрироваться в общество. Если шесть лет назад государство финансировало услуги всего 180 ассистентов, то в 2019 году – около 3000.

А вот с доступной средой для людей с ограниченными возможностями всё ещё плохо. В городах появились здания с пандусами, но не все они соответствуют нормативам. Не многие столичные учреждения, поликлиники, учебные заведения, места отдыха и развлечений имеют широкие двери для колясочников, поручни и адаптированные туалеты. Стали курсировать троллейбусы, оснащённые оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями – колясочников. Но вот подобных приспособлений до сих пор нет в городских и междугородних маршрутках, хотя они очень нужны.

Татьяна СОЛОВЬЁВА