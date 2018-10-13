Сигареты и алкоголь на 11 тысяч леев нашли в машине молдаванина румынские пограничники (ФОТО)

Сигареты и алкоголь на 11 тысяч леев нашли в машине молдаванина румынские пограничники (ФОТО)

500 пачек и сигарет и 18 литров алкоголя были найдены в машине, водитель которой пытался пройти контроль на КПП «Албица» в Румынии.

За рулем авто, зарегистрированного в нашей стране, оказался 35-летний мужчина с гражданством Молдовы и Румынии. Основываясь на профиле риска, пограничники провели детальную проверку автотранспортного средства и его владельца. В результате обысков были обнаружено 500 пачек сигарет и 18 литров алкоголя на общую стоимость около 11 тысяч леев, которые мужчина пытался скрыть от контроля.

Найденное имущество было изъято. Правонарушителю грозит штраф в размере около 42 тысяч леев.

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