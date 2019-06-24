Сигарета привела к пожару: житель Приднестровья задохнулся в дыму в собственном доме (ФОТО)

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23 июня в пожарную часть села Плоть Рыбницкого района поступило сообщение о том, что горит частный дом. Клубы дыма, валившие через дверь домовладения, заметил сосед.

Как пишет mvdpmr.org, мужчина выбил запертую на защёлку дверь. Сквозь дым на полу у кровати он увидел бездыханное тело хозяина жилища и вытащил его на веранду. После принялся самостоятельно тушить пожар, наполняя вёдра водой из колодца. Вскоре на помощь подоспел ещё один сосед, однако пламя потушить они не смогли.

На место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно ликвидировали возгорание. Огонь повредил личные вещи, стол, диван, телевизор, шкаф.

Согласно предварительным данным, смерть 48-летнего мужчины наступила от отравления угарным газом. Предположительная причина пожара – неосторожное курение в постели.

По факту возгорания ведётся разбирательство.