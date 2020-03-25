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О том, как спасти Молдову от эпидемии

Сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса сегодня – не что-то отдалённое, происходящее где-то в Китае и нас не касающееся, – это наша сегодняшняя действительность, которая, как бы мы этого ни хотели, заставляет ограничивать себя во многом и подчиняться распоряжениям и требованиям власти страны.

Не за Великой Китайской стеной

К большому сожалению, вирус вырвался за пределы одного государства, со стремительной силой начав распространяться по всему миру. И если Всемирная организация здравоохранения изначально говорила об эпидемии вируса COVID-19, то с 11 марта она объявила о пандемии, так как инфекция распространилась и охватила более 150 стран.

Самая сложная ситуация в Италии, где образовался второй мощный очаг заражения коронавирусом, – по количеству летальных исходов она уже превзошла Китай. На сегодняшний день в стране около 65 тыс. заразившихся и более 6 тыс. умерших от этого вируса. Высока статистика распространения заболевания в Испании, Франции, Германии, Великобритании и в других европейских странах, что не может не отразиться и на Республике Молдова, учитывая существовавшую возможность наших граждан свободно перемещаться между странами и там работать.

Для того чтобы остановить распространение вируса, в стране была объявлена кампания под названием «Сидим дома». Всех граждан призвали без надобности не покидать свои жилища и соблюдать необходимые меры безопасности и личной гигиены при вынужденном выходе из дома.

В четырёх стенах

Именно из-за высокой вероятности «импорта» коронавируса в РМ молдавские власти закрыли все границы, приостановили работу дошкольных и школьных учреждений, вузов, отменили массовые мероприятия, временно ограничили деятельность нестратегических предприятий и компаний.

Для того чтобы остановить распространение вируса, в стране была объявлена кампания под названием «Сидим дома». Всех граждан призвали не покидать свои жилища без надобности и соблюдать необходимые меры безопасности и личной гигиены при вынужденном выходе из дома. Об этом нас просят власти, руководители, артисты посредством социальных роликов. Надеются на наше понимание и врачи, для которых сейчас наступило крайне сложное время, так как именно на них ложится вся нагрузка по спасению жизней людей, поражённых вирусом. Наши хранители клятвы Гиппократа посредством виртуального флешмоба обращаются ко всем жителям страны с одной-единственной просьбой – изолироваться, чтобы предотвратить распространение эпидемии. «Я – в больнице, ты сиди дома!» – слоган, который можно увидеть на фотографиях, распространяемых в интернете.

Касается всех!

Особенно этот призыв должен дойти до сознания граждан, вернувшихся накануне из-за границы и с большой вероятностью являющихся источником распространения коварного вируса. Эти люди тем более должны соблюдать карантин и выполнять все рекомендации медиков: следить за состоянием своего здоровья и постоянно измерять температуру. В случае если она повысится и появятся кашель, затруднённое дыхание, необходимо срочно сообщить об этом медицинскому работнику или вызвать службу 112.

К сожалению, у нас есть несознательные граждане, которые, вернувшись из регионов, поражённых COVID-19, мало того что не соблюдают карантин, так ещё и организуют вечеринки с участием родных и близких, посещают стоматолога, косметолога, парикмахера, что крайне безответственно, и даже преступно.

Сам не плошай

По всей видимости, некоторые наши граждане не задумываются о серьёзности положения, предполагая, что это может коснуться всех, но только не их. Однако, как говорится в известной пословице, бережённого Бог бережёт. Предки дошли до этой истины. В нашем случае бережённый ещё и бережёт окружающих, не позволяя распространяться коронавирусу, взять под контроль который сможет вакцина, разрабатываемая сегодня всеми эпидемиологами мира.

Всем следует набраться терпения и выдержать карантин в своих домах и в квартирах. Нам дана возможность побыть подольше с семьями, пообщаться, может, ещё больше узнать друг о друге и осознать ценность того, что мы имеем.

Анастасия Погодина