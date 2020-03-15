Сидим дома! Пока кишиневцы соблюдают карантин, все общественные места города тщательно обрабатывают дезинфектантами (ФОТО)

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Кампания “Сидим дома” продолжается. Как и было объявлено ранее, общественный транспорт в Кишиневе сегодня не ездит. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан призывает граждан проявить понимание в этой ситуации и объединить усилия для снижения рисков заражения коронавирусом.

– Завтра прошу граждан выходить в город только в том случае, если они идут на работу, или у них есть в этом необходимость. Поощряем работу на расстоянии, чтобы никто не был подвергнут риску, – отметил он.

Как отметил Чебан, этой ночью дезинфектантами обработали парки. Продолжаются работы в других общественных местах, во дворах жилых домов и в самих многоэтажках.

– Все должны осознать, что это гораздо больше, чем “простой вирус”, как думают некоторые граждане. Пример – другие страны, но и рост числа граждан, у которых подтвержден коронавирус, и в Молдове, – добавил Чебан.