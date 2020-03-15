Сидим дома! Пока кишиневцы соблюдают карантин, все общественные места города тщательно обрабатывают дезинфектантами (ФОТО)

Сидим дома! Пока кишиневцы соблюдают карантин, все общественные места города тщательно обрабатывают дезинфектантами (ФОТО)

Кампания “Сидим дома” продолжается. Как и было объявлено ранее, общественный транспорт в Кишиневе сегодня не ездит. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан призывает граждан проявить понимание в этой ситуации и объединить усилия для снижения рисков заражения коронавирусом. 

– Завтра прошу граждан выходить в город только в том случае, если они идут на работу, или у них есть в этом необходимость. Поощряем работу на расстоянии, чтобы никто не был подвергнут риску, – отметил он. 

Как отметил Чебан, этой ночью дезинфектантами обработали парки. Продолжаются работы в других общественных местах, во дворах жилых домов и в самих многоэтажках.

– Все должны осознать, что это гораздо больше, чем “простой вирус”, как думают некоторые граждане. Пример – другие страны, но и рост числа граждан, у которых подтвержден коронавирус, и в Молдове, – добавил Чебан. 

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