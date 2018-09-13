Сиделка из Молдовы подозревается в издевательствах над больным пенсионером в Израиле

40-летняя гражданка Молдовы была задержана по подозрению в издевательствах над пожилым мужчиной, у которого она работала сиделкой.

Об этом сообщает портал newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу местной полиции. Расследование было начато после получения жалобы от детей мужчины.

Сообщается, что во время празднования праздника Рош а-Шана дети 70-летнего мужчины обратили внимание на бинты на его руках. Оказалось, что под повязками скрыты следы побоев.

Поскольку сам мужчина по состоянию своего здоровья не мог рассказать о том, что произошло, дети потребовали объяснений у сиделки. После того, как та отказалась отвечать на вопросы, дети просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в квартире отца, и обратились в полицию.

Сегодня подозреваемая будет доставлена в мировой суд Хадеры для продления срока задержания.