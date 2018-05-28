«Сибирское здоровье» – начало вашего успеха

Вы хотите быть хозяином своей жизни? А что это значит? Достойный доход, размер которого вы контролируете сами, гибкий график работы, уверенность в будущем, возможность самореализации, развития и роста в профессиональном плане? Все это даст вам сотрудничество с корпорацией «Сибирское здоровье».

«Сибирское здоровье» – ваш верный партнер и советчик

Наша продукция уже востребована во многих странах, от Германии до Монголии, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом и хотим сделать ее доступной гораздо большему числу потребителей. Для этого нам нужны партнеры – умные, амбициозные и неравнодушные люди с активной жизненной позицией. Если вы стремитесь повысить уровень жизни, при этом даря окружающим здоровье и радость, ваш путь лежит к нам.

Что вы получите?

Возможность начать свое дело без инвестиций. Не верьте, если вам говорят, что нельзя основать бизнес без первоначального капитала. Наши консультанты – обычные люди – служащие, рабочие, студенты, домохозяйки и даже пенсионеры. Все они не побоялись сделать первый шаг – и выиграли.

Социальный пакет. В наше время для многих уверенность в завтрашнем дне – это роскошь. Но наши партнеры в любой ситуации могут рассчитывать на помощь – мы гарантируем стабильность.

Обеспечение онлайн поддержки. Мы создаем сайты и учим, как продвигать бизнес в социальных сетях.

Хорошие доходы в первые же месяцы работы. «Сибирское здоровье» – это известный и зарекомендовавший себя бренд. Косметика и биодобавки, которые мы выпускаем, пользуются большим спросом, поэтому вы легко найдете покупателей.

Удобный график. Вы сами решаете, сколько и когда вам работать. Многие консультанты успешно совмещают бизнес с основной службой, получая двойной доход.

Обучение и карьерный рост. Став ведущим консультантом, вы получаете возможность учиться на специализированных курсах, чтобы потом выйти на «новый уровень» мастерства и, соответственно, доходов.

Бонусы и награды. Мы считаем, что для хорошей работы нужен стимул, поэтому разработали систему поощрений.

Развитие. На курсах и тренингах вы узнаете много нового и познакомитесь с интересными людьми.

Вам не придется начинать «с нуля». Опытные специалисты расскажут вам о методиках и «секретах» продвижения бизнеса, особенностях и преимуществах продукции марки «Сибирское здоровье» и обеспечат необходимыми материалами (каталоги, рекламные буклеты, тестеры и т.д.).

Продукция «Сибирское здоровье» для улучшения качества жизни

Конечно, вас волнует вопрос: действительно ли продукция «Сибирское здоровье» полезна? Да, и это подтверждено документально. Более 20 лет исследователи и ученые разрабатывают биологические добавки и косметику на основе натуральных компонентов. Благодаря их усилиям мы получили эффективные и безопасные препараты. Сейчас в линейку входят:

Витаминные комплексы.

Бальзамы.

Фиточай.

Гели для умывания и кремы для лица.

Защитные спреи для волос.

Зубные пасты.

Парфюмерия.

Чистяще-моющие средства.

Все они соответствуют экологическим требованиям и не наносят вреда здоровью людей и окружающей среде.

Мы стремимся не просто заработать денег, а позаботиться о здоровье людей, и предлагаем вам присоединиться. Вместе мы сможем сделать этот мир чище и лучше.