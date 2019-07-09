СИБ сообщил о проникновении террориста на территорию Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

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Иностранный гражданин, который представлял угрозу национальной безопасности, был выслан из РМ в рамках операции, проводимой сотрудниками Службы информации и безопасности и Бюро по миграции и беженцам МВД.

Как сообщает пресс-служба СИБ, гражданин Палестины привлёк внимание правоохранителей сразу после того, как в 2018 году он прибыл в Молдову. В результате информационных и оперативных мер, предпринятых сотрудниками Службы разведки, было установлено, что палестинец проводил деятельность, характерную последователям террористических групп, которая создаёт угрозу национальной безопасности.

Известно, что иностранный гражданин имел прямой контакт с представителями террористических групп и попал под влияние пропаганды джихада, после чего стал сторонником радикализма. Кроме этого, было установлено, что он воевал в Сирии на стороне террористической группировки «Исламское государство», где создал и руководил ячейками джихадистов. В связи с этим палестинец находился под наблюдением спецслужб и был объявлен персоной нон грата на территории ряда стран ЕС.

В результате операции СИБ и БМБ иностранный гражданин был выслан из Молдовы в Турцию (откуда он прибыл), объявлен персоной нон грата и получил запрет на въезд на территорию нашей страны на 10 лет. Стоит отметить, что во время эскортирования иностранца при нём было обнаружено холодное оружие и специальное техническое оборудование.