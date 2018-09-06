СИБ: Семь иностранных граждан были высланы сегодня из Молдовы

Все эти люди подозреваются в причастности к исламистской группировке, осуществляющей незаконную деятельность во многих странах.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Службы информации и безопасности в связи с инициированным сегодня утром задержанием сотрудников столичного лицея “Горизонт”.

Сообщается, что в связи с подтвердившимся риском для национальной безопасности было принято решение о немедленной высылке из Молдовы семи иностранных граждан.

В комплексной операции, проведенной одновременно в нескольких населенных пунктах страны, был задействован антитеррористический центр СИБ. Также велось сотрудничество со спецслужбами других стран.